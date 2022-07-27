Haber Giriş: 27 Temmuz 2022 Çarşamba 15:26Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Aksaray'daki su seviyesi azalan gölette çok sayıda balık öldü
[Fotograf: DHA]
Aksaray'da tarımsal sulama ile birlikte su seviyesi ciddi oranda düştü. Kentteki Helvadere Göleti'nde çok sayıda balık ölümü yaşandı. Ekipler konu ile ilgili inceleme başlattı.
Helvadere beldesindeki gölette, tarımsal sulama nedeniyle sular çekildi.
17 metreyi bulan gölette su seviyesi, 3 metrelere kadar düştü.
[Fotoğraf: DHA]
Bu nedenle altı balçık olan gölette çok sayıda balık ölümü yaşandı.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, balık ölümleri ile ilgili inceleme başlattı.
[Fotoğraf: DHA]
Etiketler: Aksaray
Son Haberler
- 15:44
- 15:27
- 15:03
- 15:00
- 14:49
Sıradaki Haber
Uşak'ta eğitim uçağının iniş sırasında ön tekeri koptu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz