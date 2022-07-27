Helvadere beldesindeki gölette, tarımsal sulama nedeniyle sular çekildi.

17 metreyi bulan gölette su seviyesi, 3 metrelere kadar düştü.

[Fotoğraf: DHA]

Bu nedenle altı balçık olan gölette çok sayıda balık ölümü yaşandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, balık ölümleri ile ilgili inceleme başlattı.

[Fotoğraf: DHA]