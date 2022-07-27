Haber Giriş: 27 Temmuz 2022 Çarşamba 15:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yalova'da köpeği ezen sürücü ye 2040 lira ceza uygulandı
Yalova'nın Altınova ilçesinde kamyonetiyle bir köpeği ezerek yaralanmasına neden olan yabancı uyruklu sürücüye 2040 lira ceza uygulandı.
Kaytazdere beldesindeki bir akaryakıt istasyonuna aracıyla giren A.H. (22) yerde yatan köpeği ezdi.
Şikayet üzerine jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüpheliye Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan 2 bin 40 lira ceza uygulandı.
Bacaklarında kırıklar oluşan köpek tedavi altına alındı.
Etiketler: Hayvanlara Şiddet Köpek Yalova
Son Haberler
- 17:02
- 17:06
- 16:54
- 16:53
- 16:31
Sıradaki Haber
Uşak'ta eğitim uçağının iniş sırasında ön tekeri koptu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz