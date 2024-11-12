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Türkiye
DHA 12.11.2024 02:47

Aksaray'da otomobil kamyonetle çarpıştı: 4 yaralı

Aksaray'da otomobille çarpışan, kamyonet boş sulama kanalına uçtu. Kazada 4 kişi yaralandı.

Aksaray'da otomobil kamyonetle çarpıştı: 4 yaralı
[Fotograf: DHA]
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