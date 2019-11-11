Türkiye
Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı11 Kasım 2019 Pazartesi 01:48 - Son Güncelleme 11 Kasım 2019 Pazartesi 01:55
Aksaray'da, iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
[Fotoğraf: DHA ]
Aksaray'daki kaza, saat 19.00 sıralarında Akhisar köyü yolunda meydana geldi.
Recep Keser yönetimindeki otomobil, Niyazi Gökkuş yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobillerdeki Türkan Karkın, Yüksel Gökkuş, Meltem Keser, Can Keser, Kıymet Keser ve Gülçin Katı yaralandı.
Yaralılardan otomobilde sıkışan sürücü Gökkuş, İtfaiye ve AFAD ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Yaralı 8 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumu iyi.
Kaynak: DHA
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