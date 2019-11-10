Türkiye
D-100 Karayolu'nda seyir halindeki araç yandı10 Kasım 2019 Pazar 23:57 - Son Güncelleme 10 Kasım 2019 Pazar 23:57
Beylikdüzü D-100 Karayolu'nda yanan bir otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Haramidere mevkii Ankara istikametinde seyir halindeki otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.
Dumanları fark eden sürücü, otomobili yol kenarına çekip park etti ardından itfaiye ekiplerine haber verdi.
Otomobili saran alevlere müdahale eden ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürüldü.
[Fotoğraf: İHA]
Bu sırada D- 100 Karayolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Ekiplerin çalışmaların ardından otomobilin olay yerinden kaldırılmasıyla trafik normale döndü.
Kaynak: AA