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Türkiye
TRT Haber, AA 07.06.2023 14:35

Aksaray'da eğitim uçağı düştü

Nevşehir’e gitmek için İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan havalanan özel bir şirkete ait eğitim uçağı, motor arızası sonucu Aksaray’ın Ortaköy ilçesinde düştü. İki pilot hastaneye kaldırıldı.

Nevşehir’e gitmek için İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan havalanan özel bir şirkete ait eğitim uçağı, ilk belirlemelere göre motor arızası sonucu Aksaray’ın Ortaköy ilçesinde düştü.

Aksaray'da eğitim uçağı düştü

İki pilot hastaneye kaldırıldı. Vali Aydoğdu, İstanbul'dan kalkan eğitim uçağının motor arızası nedeniyle ilçeye bağlı Bozkır ve Sarıkaraman köyleri arasındaki bir arsaya zorunlu iniş yaptığını söyledi.

 


 

Özel bir şirkete ait eğitim uçağında iki pilot bulunduğunu aktaran Aydoğdu, "Otobanın 700 metre uzağında bir arsaya zorunlu iniş yaptı. Pilotlarla telefonla görüştüm, durumları iyi." dedi.

Aydoğdu, iki pilotun yaralandığını, ekiplerin kaza yerine ulaştığını ve yaralı pilotların hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

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