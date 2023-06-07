Aksaray'da eğitim uçağı düştü

Nevşehir’e gitmek için İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan havalanan özel bir şirkete ait eğitim uçağı, ilk belirlemelere göre motor arızası sonucu Aksaray’ın Ortaköy ilçesinde düştü.

İki pilot hastaneye kaldırıldı. Vali Aydoğdu, İstanbul'dan kalkan eğitim uçağının motor arızası nedeniyle ilçeye bağlı Bozkır ve Sarıkaraman köyleri arasındaki bir arsaya zorunlu iniş yaptığını söyledi.

07.06.2023 günü saat 14:00 sıralarında İstanbul Atatürk Havalimanından kalkan sivil eğitim uçağı, Nevşehir havalimanına inecekken motor arızası nedeniyle İlimiz Ortaköy İlçesi Balcı mahallesinde meskun mahal dışında bir tarlaya düşmüştür.



Uçak pilotlarından Hakan ZENGİN ve… — Hamza Aydoğdu (@hmzaydg) June 7, 2023

Özel bir şirkete ait eğitim uçağında iki pilot bulunduğunu aktaran Aydoğdu, "Otobanın 700 metre uzağında bir arsaya zorunlu iniş yaptı. Pilotlarla telefonla görüştüm, durumları iyi." dedi.

Aydoğdu, iki pilotun yaralandığını, ekiplerin kaza yerine ulaştığını ve yaralı pilotların hastaneye kaldırıldığını kaydetti.