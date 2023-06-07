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Türkiye
İHA 07.06.2023 13:39

Çalınan motosikletini teslim aldı, park halindeki otobüse çarptı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, çalınan motosikletini teslim aldıktan sonra caddeye çıkan sürücü, park halindeki otobüse çarptı.

Çalınan motosikletini teslim aldı, park halindeki otobüse çarptı

İnegöl ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi Park Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, Muhammed A, dün çalınan ve polis tarafından bulunan motosikletini teslim almak istedi.

İşlemlerin ardından motosikletini alan sürücü, Park Caddesi'nde seyrederken yol kenarında park halindeki otobüse çarptı. Kaza sonucu sürücü hafif şekilde yaralandı.

Motosikletinin dün çalındığını aktaran Muhammed A., "Polis buldu, yeni teslim almıştım motosikletimi gidiyordum. Önümde araç vardı ona çarpmayayım diye manevra yapınca kayarak yere düştüm" dedi.

Yaralı genç, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Motosiklet ise güvenlik gereği çekici yardımıyla otoparka çekildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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