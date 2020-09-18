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Aksaray-Adana karayolunda yolcu otobüsü devrildi: 37 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Aksaray-Adana karayolunda yolcu otobüsü kontrolden çıkıp devrildi. Kazada 2'si ağır 37 kişi yaralandı.
Mustafa A. idaresindeki yolcu otobüsü, Aksaray-Adana kara yolunun 25 kilometresinde şarampole devrildi.
Kazada ilk belirlemelere göre, 1'i çocuk, 2'si ağır olmak üzere 37 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.
Vali Aydoğdu kaza yerinde incelemelerde bulundu
Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu da kaza yerine gelerek, sağlık ve kurtarma ekiplerinden yaralıların durumu hakkında bilgi aldı.
Aydoğdu, emniyet ve jandarma ekiplerinin kazayla ilgili gerekli inceleme ve soruşturmayı başlattığını belirtti.
Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile bölgedeki özel hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: yolcu otobüsü son dakika kazaSon Güncelleme: 18 Eylül 2020 Cuma 10:19
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