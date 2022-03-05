Bodrum Belediye Meydanı'ndaki Adliye Camii'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.

Törene Açın'ın yakınları başta olmak üzere bazı sanatçı arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

[Fotoğraf: İHA]

Cenaze töreni öncesi bazı sanatçı arkadaşları tabutunun başında Açın'la ilgili anılarını paylaştı. Açın'ın cenazesi buradaki töreninin ve duaların ardından karanfillerle Torba Mezarlığı'na uğurlandı.

Sanatçının uğurlandığı sırada belediye hoparlörlerinden "Halikarnas" şarkısı çalındı. Açın, daha sonra Torba Mezarlığı'nda toprağa verildi.