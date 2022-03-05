Haber Giriş: 5 Mart 2022 Cumartesi 18:09Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Şehit polis memuru Eyüp Saz son yolculuğuna uğurlandı
[Fotoğraf: İHA]
Adıyaman'da trafik kazasında şehit olan polis memuru Eyüp Saz'ın cenazesi Kahramanmaraş'ta toprağa verildi.
Polis memuru Eyüp Saz, Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki kazaya müdahale ederken bir otomobilin çarpması sonucu şehit oldu.
Eyüp Saz için memleketi Kahramanmaraş'ta cenaze töreni düzenlendi.
Törene, şehidin ailesi ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.
[Fotoğraf: İHA]
Kılınan namazın ardından şehit polisin cenazesi Şahinkayası Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Şehit polis memuru Eyüp Saz 26 yaşındaydı.
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