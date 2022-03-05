Haber Giriş: 5 Mart 2022 Cumartesi 17:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da köpekten kaçan çocuk kamyonun altında kaldı
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Serik ilçesinde köpeklerin kovaladığı kız çocuğu, yolun karşısına geçmek için koşarken kamyonun çarptı. Ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Belek Mahallesi'nde parktaki sokak köpekleri kovalayınca korkan 10 yaşındaki Mahra Pelin Pınar, hızla çıktığı yolda İrfan Yayla'nın kullandığı kamyonun altında kaldı.
Kazada ağır yaralanan ve 112 Acil Servis ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Antalya'ya sevk edilen Pınar'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Sürücü Yayla, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan kız çocuğuna kamyonun çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Etiketler: Antalya
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