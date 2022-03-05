Haber Giriş: 5 Mart 2022 Cumartesi 19:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da 48 eve koronavirüs karantinası
[Fotoğraf: AA ]
Adıyaman'da koronavirüs vakalarının artması üzerine 48 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Kent merkezinde bazı kişilerin COVID-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar uygulamaya konuldu.
Bu kapsamda bazı mahallelerdeki 48 ev karantinaya alındı.
Etiketler: Adıyaman Koronavirüs Karantina
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