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Türkiye
AA 12.02.2025 11:33

AKOM uyardı: İstanbul'da kar yağışı etkisini artıracak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kar yağışının öğle saatlerinden itibaren Anadolu Yakası'nda etkisini artırmasının beklendiğini duyurdu.

AKOM uyardı: İstanbul'da kar yağışı etkisini artıracak

İBB'den yapılan açıklamada, AKOM tarafından yayımlanan hava tahmin raporuna göre, kentte dondurucu soğuklar ve kar yağışının etkili olmaya devam edeceği belirtildi.

Kar yağışı etkisini artıracak

AKOM uyardı: İstanbul'da kar yağışı etkisini artıracak

Sabah saatlerinde kuzey bölgelerde hafif karla karışık yağmur ve kar yağışının görüldüğü aktarılan açıklamada, öğle saatlerinden itibaren Anadolu Yakası'nda kar yağışının etkisini artırmasının beklendiği bildirildi.

İstanbul'da şubat ayı başından beri etkili olan soğuk hava dalgasının hafta sonuna kadar devam edeceği belirtilen açıklamada, özellikle perşembe gününden itibaren sıcaklıkların artmaya başlamasıyla birlikte hava koşullarının mevsim normallerine yaklaşmasının öngörüldüğü aktarıldı.

Açıklamada, hava koşulları nedeniyle sürücülerden dikkatli ve don olaylarına karşı tedbirli davranmaları istendi.

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