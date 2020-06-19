AFAD'ın verilerine göre Akdeniz açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

7.97 kilometre derinlikte meydana gelen deprem Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında gerçekleşti. Deprem, saat 23.34 sıralarında meydana geldi.

Bu depremden sonra Datça açıklarında 4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. İkinci sarsıntı, yerin 7,27 kilometre derinliğinde gerçekleşti.