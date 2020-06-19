Normalleşmeyle birlikte yurt dışı uçuşlar kademeli olarak başladı.

Öğle saatlerinden itibaren Washington ile Chicago'ya uçmak için havalimanına gelen yolcular, termal kameralarla kontrol edildi.

[Fotoğraf: AA]

Arama noktalarından geçen yolcular, sosyal mesafeye uyarak işlemlerini yaptırdı. Türk Hava Yolları (THY) kontuarında sıraya giren yolcular, bilet ve bagaj işlemlerini gerçekleştirdi.

Pasaport kontrolünün ardından yolcular uçaklara yönlendirildi.

THY'nin saat 21.00'de Washington'a 293, saat 21.05'te Chicago'ya ise 264 yolcusuyla seferlerine başladı.

[Fotoğraf: AA]

Yolculardan Celal Algül, basın mensuplarına, ABD'de bulunan kızının yanına gitmek için bilet aldığını belirterek, "Biraz korkumuz olsa da gereken tedbirleri alarak gidiyoruz. Her şeyin hayırlısı" dedi.