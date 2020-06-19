Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye'de maske zorunluluğu kentlerde yaygınlaşıyor.

Erzincan'da Covid-19 salgınının yayılmasını engellemek amacıyla bugünden itibaren açık ve kapalı alanlarda maske kullanımı zorunlu hale getirildi.

Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamada, Vali Mehmet Makas Başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Meclisi'nin, Covid-19'la mücadele kapsamında kontrollü sosyal hayat döneminde vaka sayılarının artmaması için tüm açık ve kapalı alanlarda vatandaşların burun, ağız ve çenesini tamamen kapatacak ve kenarlardan hava geçişine izin vermeyecek şekilde tıbbi veya bez maske kullanımının zorunlu hale getirilmesine karar verdiği ifade edildi.

Çanakkale

Çanakkale Valiliği, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla kent sınırları içinde ağzı ve burnu kapatacak şekilde maske takma zorunluluğu getirildiğini açıkladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına kişiler arası mesafe ve kişisel temizlik kurallarına riayet etmenin yanı sıra merkez ilçede tüm vatandaşların zorunlu olarak maske takmasına karar verildi.

Bilecik

Bilecik'te, pazartesi gününden itibaren uygulanmak üzere vatandaşların maskesiz sokağa çıkması yasaklandı.

Valilik'ten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Meclisi'nin Vali Bilal Şentürk başkanlığında toplandığı aktarıldı.