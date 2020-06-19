Sosyal mesafeli oturma düzenleri büyük takdir topladı. Birçok ilde koronavirüs kurallarını hiçe sayanlara örnek gösterildi. Onlar, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde oturan bir grup kadın. Başlarında ne polis ne de zabıta var. Ancak sağlıkları için sosyal mesafe ve maske kurallarına riayet ediyorlar.

Çok konuşulan kadınlara, TRT Haber ekibi mikrofon uzattı. Her gün aynı saatlerde evlerinin önündeki gölgelik alanda bir araya gelen kadınlar, tedbiri elden bırakmıyor. Bağlarlı kadınlar kurallara uymayanlara da çağrı yaptı.

"Mesafeyi korumak zorundayız. Herkes bizi örnek alsın. Herkes bizi örnek alsa zaten bu koronavirüs biter."

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu da bu örnek davranışlarıyla gündeme gelen kadınlara duyarsız kalmadı. Onlara hijyen paketi ve çeşitli hediyeler gönderdi.