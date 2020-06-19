Bingöl'deki depremin ardından jandarma ekipleri de yardım için bölgeye koştu. Depremin yaralarının sarılması çalışmalarına destek verdi.

Mehmetçik bir yandan çadır kurma ve gıda dağıtımıyla, diğer yandan çocuklarla ilgilendi.

"Depremin izlerini hafızalarından silmek için çok çaba sarf ettik"

Yedisu İlçe Jandarma Komutanlığı görev yapan Jandarma Astsubay Çavuş İrem Sağlam, Elmalı köyündeki depremzede çocukların asker ablası oldu.

Sağlam, "Depremden en çok gören maalesef çocuklarımız oldu. O yüzden onların yanında daha fazla durmaya ve daha fazla yardımcı olmaya çalıştık. Depremin izlerini hafızalarından silmek için çok çaba sarf ettik" dedi.

Mehmetçiğin bu çabaları depremzede çocukların yüzlerini güldürdü. Mehmetçik, depremin izleri tamamen silinene kadar bölgedeki çalışmalarına devam edecek.