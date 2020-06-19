"Hastalık bitti sananlar, kendilerini AVM'lere atanlar, sakın kendinizi kandırmayın."

Dışarıda gezenlere hasta yatağından böyle seslenmişti. Koronavirüsle girdiği savaşta mücadeleden vazgeçmedi ama çabası sonuç vermedi. 58 yaşındaki Genel Cerrahi Uzmanı Doktor Salih Cenap Çevli, mayıs ayında İstanbul'da hayatını kaybetti.

Ardında, vefatından sadece yarım saat önce eşiyle yaptığı son görüşmenin fotoğrafı kaldı.

Eşi Pınar Çevli, "18. gün sabah beni aradı görüntülü. El salladı bana. Mesaj olarak da seni seviyorum yazmış. Ben de seni seviyorum yazdım. Bir 20 dakika sonra telefonum çaldı, hastaneye çağırdılar" dedi.

"Yoğun bakıma girerken sarılabildim en son"

Kronik hastalıkları vardı Çevli'nin. Koronavirüsü çok ağır geçirdi. Eşi Pınar Çevli o zor günlerin en yakın tanıklarındandı. Çevli, o süreci şöyle anlattı:

"Şanslıydım, ben de pozitif olduğum için serviste tedavi gördüğü zamanlarında yanında kalabildim. 3 gün ona ben bakabildim. Gittikçe durumu kötüleşiyordu. Nefes almakta zorlanmaya başladı. Yoğun bakıma almaları gerektiğini söylediler. Yoğun bakıma girerken sarılabildim en son. İkimiz de ağladık."

Pınar Çevli, son günlerde ortaya çıkan rehavet görüntülerine isyan etti.

"Bunun şakası yok. Ekranlardan günlük izlediğiniz sayılardan bir tanesi, bir gün siz oluyorsunuz. Sessiz taşıyıcı o kadar çok ki."