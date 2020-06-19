20 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek LGS ile YKS'nın yapılacağı 27-28 Haziran tarihlerinde Ankaralı öğrenciler, veliler ve sınav görevlileri EGO Genel Müdürlüğüne ait Ankaray, otobüsler ve metrolardan ücretsiz yararlanacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) talebi doğrultusunda tüm hatlarda hafta içi servis saatleri uygulaması geçerli olacak. LGS kapsamındaki merkezi sınavda birinci oturum sabah saat 09.30, ikinci oturum saat 11.30 olarak belirlenirken, YKS için iki gün boyunca sabah 10.15 ile öğleden sonra 15.45 saatlerinde toplu taşıma araçları öğrencilerin sınav yerlerine kolayca ulaşabilmeleri amacıyla tam kapasite çalışacak.

Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı ekipleri, 20 araç ve 40 personelle otobüs duraklarında 150 bin, Ankaray ve metro istasyonlarında ise sınav öncesi 100 bin maske dağıtımında bulunacak.

Kırşehir

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, sınava giren tüm öğrencilerin, belediye otobüslerini ücretsiz faydalanabileceklerini söyledi.

Koronavirüs salgın tedbirleri kapsamında eğitim kurumlarının belli bir süre ara verdiklerini, öğrencilerin bu süre de LGS'ye evlerinde hazırlanmak zorunda kaldıklarını anımsatan Ekicioğlu, ilk kez böylesine olağanüstü bir dönemde öğrencilerin sınavlara gireceklerini anlattı.

Toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalanmaları ile öğrencilere sınav gününde destek olmayı amaçladıklarını vurgulayan Ekicioğlu, şunları söyledi:

"Unutulmasın ki hiçbir şey gençlerimizin sağlığından daha önemli değildir. Bu sınav hiçbir şeyin sonu değildir. Sınav başarısı, hayat başarısı olmadığının bilinmesi gerekir. Öğrencilerimize bu konuda sonuna kadar destek olmalıyız. LGS'ye girecek tüm öğrencilerimize zihin açıklığı temenni ediyor, başarılar diliyorum. Öğrencilerimizin topluma faydalı bireyler olması için bin bir fedakarlıkla emek veren öğretmenlerimize ve onları yetiştiren ailelerine teşekkür ediyorum. Sınav günü toplu taşıma araçlarından öğrencilerimiz ücretsiz faydalanacaklardır."

Giresun

Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sınava girecek öğrencileri ve sınav görevlilerini Giresun Belediyesinin unutmadığı vurgulandı.

Sınav giriş belgesinin gösterilmesi halinde belediyeye ait halk otobüslerinden öğrencilerin ve görevlilerin ulaşım hizmetinden ücretsiz yararlanabileceği ifade edilen açıklamada, sınava girecek tüm öğrencilere başarılar dilendi.

Samsun

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, belediyeye bağlı SAMULAŞ Hafif Raylı Sistem Genel Müdürlüğünün tüm toplu taşıma araçlarının, öğrencilerin sınav yerlerine ulaşımlarında herhangi bir sıkıntı yaşamaması için tam kapasite çalışacağını belirtti. Öğrenciler için ek seferler de konulacağını anlatan Demir, şunları söyledi:

"Gençlerimiz ülkenin geleceğidir. Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimize LGS sınavında başarılar diliyorum. Gençlerimiz bizim için değerli ve onları seviyoruz. Hayatlarını kolaylaştırmak, daha iyi sosyal ve ekonomik şartlar sunmak bizlerin görevi. Yarın yapılacak sınav öncesi ve sonrasında ulaşımlarını ücretsiz sağlayacağız. Tüm öğrencilerimiz, velilerimiz ve sınav görevlilerimiz, sınav yerlerine gidiş ve dönüşlerinde SAMULAŞ'a ait tramvaylar ile diğer toplu taşıma araçlarından ücretsiz olarak faydalanacaktır."

Gaziantep

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin mağdur olmaması için yarın 07.30 ile 15.00 saatleri arasında belediyeye ait otobüs ve tramvaylar ücretsiz hizmet verecek.

Sınav günü ve saatinde tüm hatlar normal planlamasına göre seferlerine devam edecek, öğrenciler ile görevlilere ferah ortamda ve sosyal mesafe kurallarına uygun seyahat etmeleri sağlanacak.

Büyükşehir Belediyesi öte yandan sınava girecek 56 bin öğrenciye hijyen paketi dağıtacak. Şeker, su, dezenfektan mendili ve maskeden oluşan hijyen paketi, sınav öncesi öğrencilerin ihtiyaç duyduğu bütün ürünleri içinde barındıracak.

Malatya

Malatya Büyükşehir Belediyesine bağlı MOTAŞ’a ait otobüsler, 20 Haziran Cumartesi günü LGS'ye katılacak olan öğrencilere ücretsiz hizmet verecek.

Öğrenciler, sınav giriş belgesini göstererek refakatçisiyle birlikte Büyükşehir Belediyesine ait toplu ulaşım araçlarından 07.30 ile 14.00 saatleri arasında ücretsiz olarak faydalanacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise sınava girecek öğrencilere hitaben, "Ortaokulu bitirerek girecekleri bu sınavla öğrencilerimiz hedefledikleri liselere girmeye inşallah hak kazanırlar. Bugüne kadar göstermiş oldukları başarılı çalışmalarının meyvesini bu sınavla alacaklar. Temennim hayatları boyunca hep başarılı olmalarından yana" dedi.