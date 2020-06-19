Kars'ta su tutulmaya başlanılan Kars Barajı, 475 bin dekar arazinin sulanmasını sağlayacak.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kars Barajı'nın bölgenin en büyük projelerinden biri olduğunu belirtti.

Barajın enerji üretimi, tarımsal sulama ve istihdam açısından önemli olduğunu vurgulayan Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Kars Barajı ile 44 köye ait toplam 475 bin 780 dekar tarım arazisi suya kavuşacak. 300 milyon liraya mal olan baraj, sulama ve enerji tesislerinin tamamlanmasıyla maliyetini neredeyse 1 yılda karşılayacak. Böylelikle, 2020 yılı fiyatlarıyla 296 milyon lira sulama faydası elde edilecek. 7 bin 241 kişiye tarımsal istihdam imkanı sağlanacak. Baraj aynı zamanda 2,24 megawatt kurulu gücündeki Etek santrali ile yıllık 10 milyon kilowatt saat enerji üretecek. 2,8 milyon lirası enerji olmak üzere yıllık toplam yaklaşık 300 milyon lira ekonomimize katkı sağlayacak."

Bölge halkına ek gelir imkanı

Kars Barajı'nın, il merkezine yakınlığı nedeniyle şehrin önemli mesire ve rekreasyon alanlarından biri olacağını anlatan Bakan Pakdemirli, baraj gölünde balıklandırma faaliyetlerinin geliştirilmesiyle bölge insanına ilave gelir sağlanmasının planlandığını da söyledi.

Pakdemirli, baraj sayesinde Kars Çayı kenarında bulunan 2 milyon 383 bin dekar arazinin ve yerleşim yerlerinin taşkın riskinin azaltılarak rusubat taşınmasının engelleneceğini de belirtti.