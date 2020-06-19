İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakalarındaki birçok ilçede aniden bastıran yağış, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde devam etti.

Yağmur sebebiyle ana caddelerde ve sokaklarda oluşan su birikintileri, trafikte aksamaya neden oldu. Seyir halindeki bazı motosiklet sürücüleri de üst geçitlerin altında yağmurun dinmesini bekledi.

Bazı vatandaşlar ise otobüs duraklarına ve iş yerlerinin tentelerinin altına sığınarak, yağmurdan korunmaya çalıştı.

Üsküdar'da etkili olan yağış nedeniyle Marmaray'da ve otobüslerde yoğunluk oluştu.

Bazı kişiler araçlarında mahsur kaldı

Fatih Kesmekaya Caddesi'nde bodrum kattaki bir evi su bastı. Vatandaşlar kovalarla suyu boşaltmaya çalıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Haliç Sosyal Tesisi'nde de su birikintisi oluştu. Görevliler suyun tahliyesi için çalışma yaptı.

[Fotoğraf: AA]

Yine kentin bazı bölgelerinde ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşanırken, alt geçitlerde oluşan su birikintileri nedeniyle de yollar kapandı.

Pendik Güzelyalı Mahallesi'ndeki bir köprünün altında oluşan su birikintisi nedeniyle bazı kişiler araçlarında mahsur kaldı.

Sağanak sebebiyle T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattı seferleri de bir süreliğine Bağcılar-Yusufpaşa istasyonları arasında yapıldı.

Kocaeli

Kocaeli'nin bazı ilçelerde aniden bastıran yağış, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde devam ediyor.

D100 kara yolu Gebze kesiminde sağanak nedeniyle Gebze Center AVM mevkisinde su birikintisi oluştu. Yağmur sebebiyle yollarda oluşan su birikintileri, trafikte aksamaya neden oldu. Yolun İstanbul ve Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları meydana geldi.

Olay yerine gelen belediye ve itfaiye ekipleri, yollarda oluşan su birikintilerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Yalova

Yalova merkezinde aniden bastıran sağanak, kısa sürede etkisini artırdı. Yağış dolayısıyla bazı caddelerde su birikintisi oluştu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı.

[Fotoğraf: AA]

Su biriken kavşak ve yollarda sürücüler ilerlemekte zorlandı. Bazı caddelerde ise iş yerlerini su bastı. Yalova Belediyesi ekipleri, yollarda oluşan su birikintilerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Adana

Adana'da öğleden sonra başlayan sağanak nedeniyle birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluştu, bazı araçlar yollarda mahsur kaldı, yaya ve sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Şiddetli rüzgar yüzünden çok sayıda ağaç devrildi, ev ve iş yerlerinde su baskınları meydana geldi. Belediye ekipleri, sağanaktan etkilenen bölgelerde çalışma başlattı.

[Fotoğraf: AA]

Ayrıca, Adana'nın Yumurtalık ilçesinde denizde hortum oluştu. Sağanak ve şiddetli rüzgarın etkili olduğu ilçede kıyıdan uzak noktada oluşan hortum cep telefonu kamerasına yansıdı. Hortum, kıyıya ulaşmadan etkisini kaybetti.

Ordu

Ordu'nun Atınordu ilçesinde öğleden sonra etkisini gösteren yağış nedeniyle yollarda su birikintisi oluştu.

Sürücülerin zaman zaman zor anlar yaşadığı yollarda ekipler tarafından çalışma başlatıldı. Yağış, Fatsa ve Ünye ilçelerinde de kısa süreli etkili oldu.

[Fotoğraf: AA]