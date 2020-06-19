Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8. sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav yarın yapılacak.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yarın yapılacak sınavla ilgili Twitter hesabı üzerinden açıklamada bulundu.

Yerlikaya, "Yarın yapılacak olan LGS sınavı nedeniyle okul çevrelerinde bulunan kırtasiyelerin ve buralarda çalışanların 20 Haziran Cumartesi günü 09.00 ila 15.00 arasında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulması kararlaştırılmıştır." dedi.

Yarın yapılacak olan LGS sınavı nedeniyle okul çevrelerinde bulunan kırtasiyelerin ve buralarda çalışanların



20 Haziran Cumartesi günü

09.00 ila 15.00 arasında



uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulması kararlaştırılmıştır.#KırtasiyeAçık



pic.twitter.com/2KjLlw18KE — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 19, 2020

Başkentte de kırtasiyeler açık olacak

Ankara Valiliği, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) yapılacağı günlerde okulların çevrelerindeki kırtasiyelerin, açık olacak iş yerleri kapsamına alındığını bildirdi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, LGS ve YKS'nin öğrencilerimiz açısından en uygun koşullarda gerçekleştirilmesi adına, öğrencilerin kırtasiye ihtiyaçlarını giderebilmeleri için sınav yapılacak okulların çevrelerindeki kırtasiyeler de açık olacak iş yerleri kapsamına alınmıştır."