Zafer Derince, yaptığı yazılı açıklamada, dünyada üretimi ve ticareti Yunanistan'ın tekelinde olan sakız üretiminin, Türkiye'de canlandırılması amacıyla çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Torbalı Orman Fidanlığı'nın bu çalışmalarda çok önemli bir üs olduğunu ve son 5 yıldır burada 90 bin sakız ağacı fidanı üretildiğini ve ormanlık alanlara dikilmek üzere gönderildiğini belirten Derince, şu ifadeleri kullandı:

"Bu fidanların bir kısmını fidanlığımızda, aşı yaşına kadar beklettik, bakımını yaptık ve 2017'den beri aşı çalışmalarını yapmaktayız. 2017 ve 2018 yılında toplamda 1100 adet aşılı sakız fidanı ürettik ve bunları peyderpey araziye diktik. Torbalı Orman Fidanlığı'mızda 2020 yılında da altlık olarak kullanılmak üzere 20 bin adet sakız ağacı üretimi için tohum ekimleri yapılmış olup, 3 bin 500 adet de damla sakızı üretimi için aşı çalışmaları tamamlanmış ve üretilen bu değerler 2020 sonbahar döneminde toprakla buluşmayı beklemektedir."

Derince, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünce 2014 yılında başlatılan ve İzmir’de yürütülen "Sakız Eylem Planı" kapsamında 800 dekar alanda sakız ağaçlandırması gerçekleştirildiğini de aktardı.