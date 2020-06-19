Maltepe Cezaevi'nde kapalı görüşler başladı. Yeni normaller kapsamında uygulamalar da değişti. Koronavirüs bulaşmasını engellemek için ziyaret saatleri, her görüş odası için ayrı belirlendi.

Hükümlü ve tutukluların, diğer hükümlü ve tutuklularla temasının engellenmesi için ziyaret tarihleri de takvime bağlandı. Bir kişi ile ayda bir kez kapalı görüş yapabiliyorlar.

Cumhuriyet Savcısı İdris Aksoy, Bilim Kurulu önerisi doğrultusunda yalnızca kapalı görüş hakkı verildiğini söyledi, "Hükümlü seçtiği bir yakınıyla görüş hakkını kullandı. Açık görüşler şu anda yok" dedi.

Ziyaret alanları havalandırılıyor

Maltepe Ceza İnfaz Kurumunun kampüs girişinde vatandaşlar ön kontrolden geçiyor. Ardından termal kamerayla ateşleri ölçülüyor. Görüşlerde 38 derece ve üzerinde ateşi olanlar ziyarete alınmıyor. Her görüş sonrası ziyaret alanları 15 dakika havalandırılıyor.

Maltepe Cezaevi Müdürü Ali Başekin, "Ziyarete alınan mahkum yakınları bir saat ziyaret yapıyor. Ziyaret sonrasında görüşme yapılan alanlarda da dezenfektan ve temizlik işlemleri yapılmaktadır" dedi.

2 bin 366 hükümlü ve tutuklu kapalı görüş yaptı

Sosyal mesafeyi korumak için görüş alanlarına şeritler çekildi. Görevli personel de maske, eldiven ve tek kullanımlık önlük kullanıyor. Ayrıca ziyaretçilerin getirdikleri eşyalar, en az 24 saat geçtikten sonra teslim ediliyor.

Maltepe Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde 17 günde 2 bin 366 hükümlü ve tutuklu, kapalı görüş yapılması sağlandı.