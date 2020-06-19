Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'nın en önemli finans kaynağı uyuşturucuya yönelik narkoterör operasyonları düzenleniyor.

Yılın en büyük narkoterör operasyonunda şu ana kadar milyonlarca kök hint kenevirinin ele geçirildiği ve imha çalışmalarının sürdüğü belirtiliyor.