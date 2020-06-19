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Lice kırsalında narkoterör operasyonu: Milyonlarca kök hint keneviri ele geçirildi
Diyarbakır Lice'de terör örgütü PKK'nın finans kaynağı uyuşturucuya yönelik büyük bir operasyon gerçekleştiriliyor. Şu ana kadar milyonlarca kök hint kenevirinin ele geçirildiği belirtiliyor.
Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'nın en önemli finans kaynağı uyuşturucuya yönelik narkoterör operasyonları düzenleniyor.
Yılın en büyük narkoterör operasyonunda şu ana kadar milyonlarca kök hint kenevirinin ele geçirildiği ve imha çalışmalarının sürdüğü belirtiliyor.
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK'nın en önemli finans kaynağı uyuşturucuya yönelik narkoterör operasyonları düzenleniyor. Detayları @trthaber muhabiri Anıl Yağcı aktardı. pic.twitter.com/Z7Yuw3leGL— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 19, 2020
Etiketler: lice DiyarbakırSon Güncelleme: 19 Haziran 2020 Cuma 12:51
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