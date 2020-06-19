Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında sosyal medyadan terör örgütünün propagandasını yaptığı belirlenenlerin yakalanması için çalışma başlattı.

Jandarma ekipleri, Artuklu, Kızıltepe ve Nusaybin ilçelerinde ikamet eden 7 şüphelinin evine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, İ.B, M.A.Y, C.K, M.S.A, S.Y, F.E. ve N.A. gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerindeki aramalarda, 3 av tüfeği, kurusıkı tabanca, 93 av fişeği, 7 akıllı telefon ile örgütsel doküman ele geçirildi.