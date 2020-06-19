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İnegöl'de minibüs ile beton mikseri çarpıştı: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Bursa'nın Ortaköy Mahallesinden Hamamlı Mahallesi'ne seyreden Süleyman B. yönetimindeki beton mikseri, Hizbetullah D'nin kullandığı minibüsle çarpıştı.
Kazada, minibüste bulunan Feyyaz E. ve İdris O. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: trafik Kazası kaza beton mikseriSon Güncelleme: 19 Haziran 2020 Cuma 14:07
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