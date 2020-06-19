Arabalar kaldırımdan kalkacak, görüntü kirliliği önlenecek. 9 Haziran'da yürürlüğe giren yönetmelik ile apartman altında galeri açılmasının önü kapandı.

Düzenleme LPG’li araçların patlama riski ile satıştaki araçların kaldırım işgali sonrasında gündeme gelmişti. Yönetmelikle birlikte artık bina altlarında yeni oto galeri açılışına izin verilmeyecek.

"Oto galeri siteleri yetersiz"

Faaliyette olanlar ise toplu iş yerlerine taşınacak. Yetkililer 50 binden fazla kişiyi etkileyecek yönetmelikte, esnafların mağdur edilmemesi için valiliklerin devreye girerek bazı düzenlemeler yapmasını istiyor. Sektör temsilcileri, oto galeri sitelerinin yetersiz olduğu düşüncesinde.

İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, "Bugün İstanbul’da 2 bin, 3 binlik dükkanı sağlayacak bir otomobil sitesi şu anda mevcut değil. Halihazırdaki sitelerin de hepsi dolu. Keza Anadolu’da sitesi olmayan birçok il var. İl bazında bunları oturup valiliklerle bir çözüme ulaştırma sürecini istiyoruz biz" dedi.

Haber: İlsu Güven

Kamera: Muhammed Kartal