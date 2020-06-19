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Hastanenin bodrum katında mahsur kalan kadını dalgıçlar kurtardı
Adana'da su basan hastanenin bodrum katında mahsur kalan engelli kadını itfaiyenin dalgıç ekibi, uzun uğraşlar sonucunda kurtardı.
Merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki özel hastanede tedavi gören 65 yaşındaki hasta, giriş katları su basınca panikle bodrum kata sığındı.
Sel sularının kapattığı bodrumda mahsur kalan kadın için hastaneye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Suyla dolan kata giren itfaiyenin dalgıç ekibi, uzun uğraşlar sonucunda engelli hastayı kurtardı.
Kadın, kontrol için çevredeki bir hastaneye götürüldü.
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