Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yaşayan Rıfat Saykaya, evinin önünde araç tamir ederken, kızı Eylül Saykaya parkta oyun oynamaya başladı.

Hayvan sesleri duyan baba Saykaya, parka gelen kurdun kızı Eylül'ü götürdüğünü gördü. Saykaya, koşup hayvana taş atarak kurdun kızını bırakmasını sağladı.

Yüzünden ve başından yaralanan Eylül, Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı. Minik Eylül, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

[Fotoğraf: DHA]

"Mahalleli olarak tedirginiz"

Olay sırasında korkuyla düştüğünü belirten Saykaya, "Komşumuz çocuğu aldı. Kurt tekrar bize doğru yöneldi. Kurt önce kızımın kafasının arkasından, daha sonra da çenesinden tutmuş. Yüzünde 10, kafatasında da 15 adet dikiş var. Bu hadiseden sonra dün akşam çevredekiler yine kurt görmüş. Görevliler kapan kurmuş. Mahalleli olarak tedirginiz. 6 senedir burada oturuyoruz, ilk kez görüyoruz. Çevre Koruma ve Orman Bakanlığı ve emniyet güçleri burada olayla ilgileniyor. Onlar da elinden geleni yapıyor" dedi.