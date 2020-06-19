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Şanlıurfa'da 27 bina karantinaya alındı
[Fotoğraf: Arşiv]
Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 27 binada karantina uygulaması başlatıldı.
Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında bölgesel karantina uygulaması devam ediyor.
Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde bazı vatandaşların Covid-19 test sonuçları pozitif çıktı.
Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.
Bu kapsamda Eyyübiye'de 4, Haliliye'de 7, Karaköprü'de 7, Viranşehir'de 7 ve Suruç ilçesinde 2 binanın 14 gün karantinaya alınması kararlaştırıldı.
Öte yandan, kent merkezi ve ilçelerindeki 2 mahalle ile 2 sokak ve 8 binada uygulanan karantina da sona erdirildi.
Etiketler: şanlıurfa haber şanlıurfa koronavirüsSon Güncelleme: 19 Haziran 2020 Cuma 21:07
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