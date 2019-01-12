Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, saat 10.23'te merkez üssü Muğla Dalaman açıkları olan 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin, yerin 5 kilometre derinliğinde kaydedildiği bildirildi.

Kaynak: TRT Haber