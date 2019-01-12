Türkiye
Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem
12 Ocak 2019 Cumartesi 10:58 - Son Güncelleme 12 Ocak 2019 Cumartesi 11:11
Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, Akdeniz'de merkez üssü Dalaman açıkları olan 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, saat 10.23'te merkez üssü Muğla Dalaman açıkları olan 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin, yerin 5 kilometre derinliğinde kaydedildiği bildirildi.
Kaynak: TRT Haber
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