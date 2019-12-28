Türkiye
Akdeniz'de 3,7 büyüklüğünde deprem28 Aralık 2019 Cumartesi 05:46 - Son Güncelleme 28 Aralık 2019 Cumartesi 05:49
Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
[Harita: TRT Haber]
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de saat 04.48'de deprem oldu.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinden yaklaşık 50 kilometre açıkta olan depremin büyüklüğü 3,7.
Depremin yaklaşık 42 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Kaynak: TRT Haber