Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de saat 04.48'de deprem oldu.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinden yaklaşık 50 kilometre açıkta olan depremin büyüklüğü 3,7.

Depremin yaklaşık 42 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Kaynak: TRT Haber