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Türkiye
TRT Haber 10.04.2023 21:45

Akciğerine kaçan implant parçası cerrahi operasyon yapılmadan çıkarıldı

Kocaeli'de implant diş takılması sırasında hasta, metal parçalardan birini yuttu. Akciğere kaçan 3 santimetrelik parça, cerrahi operasyona gerek kalmadan, bronkoskopi ile çıkarıldı.

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Kocaeli'de diş tedavisi sırasında hasta öksürük krizine girdi, implant parçasını yuttu.

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Çekilen tomografide metal parçanın hastanın akciğerine kaçtığı belirlendi.

3 santimetrelik metal parça çıkarıldı

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Oktay Taşolar, karşılaştığı bu vakanın meslek hayatı boyunca diğerlerinden farklı olduğunu söyledi.

"Meslek hayatımda 4-ya da 5 civarında yabancı cisim akciğerden çıkardık. Ama her birinin boyutu aşağı yukarı yarım santim civarıydı. Bu 3 santimetre civarında olması sebebiyle ötekilerden farklıydı."

Cerrahi işlem yapılmadı, bronkoskopi cihazı kullanıldı

Ekip, çeşitli akciğer hastalıklarının tanı ve tedavisinde kullanılan bronkoskopi tekniğine başvurdu. Yaklaşık bir saat süren denemenin ardından başarıya ulaşıldı.

Böylece hasta genel anestezinin kullanıldığı başka yöntemlerden kurtarıldı.
Metal parçanın bulunduğu akciğer lobunun cerrahi bir operasyonla alınması da ihtimaller arasındaydı.

Dr. Taşolar, Bu malzemenin yıllarca orada kalmasının kanser riskini kısmen artıracağını ifade etti.

52 yaşındaki hasta taburcu edildi.

Haber: Halit Yılmaz

Kamera: Sabri Karagöz
 

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Akciğerine kaçan implant parçası cerrahi operasyon yapılmadan çıkarıldı
Akciğerine kaçan implant parçası cerrahi operasyon yapılmadan çıkarıldı
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