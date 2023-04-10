Torununu ve kızını PKK'nın öldürdüğü Demir TRT Haber'e konuştu

2018'de 10 aylık Bedirhan bebek ve annesi Nurcan Demir Karakaya Yüksekova'da PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu, şehit oldu.

Geride kalan aileleri, yıllardır sevdiklerinin yasını tutuyor. Elif Akkuş ve kameraman Veysel Dişbudak, kızını ve torununu kaybeden Suudiye Demir'le konuştu.

Sürekli konuştuklarını vurgulayan Demir, "15 gün olmuştu oraya gideli sürekli telefonla konuşuyorduk. Pazartesi günü konuştuk güzelce. Salı günü 9’da aradım meşguldü telefonu. Hep meşgul çaldı. Ablası aradı hep meşguldü dönmedi. Ondan sonra ikindiden sonra damat aradı. Nurcan'ın araba patladı Nurcan öldü çocuğu hastaneye götürüyorum diye. 10 yaşındaydı babası ölünce. Babasından dolayı biraz pofpoflu büyüdü çok seviliyordu kendini de sevdiriyordu kendini. Arkadaşları da vardı seviyordu hep seviliyordu. Bayramda geleceğim ana dedi bir daha gitmeyeceğim dedi bayrama da nasip olmadı gelmek. Böyleydi ondan sonra da ölüm haberini duyduk. Cenazesi geldi kendi gelmedi. Ablası oradaydı ablası gitti yanına sonra ben gittim. Çocuk görmeye, çocuk sevimli çocuktu, hareketli çocuktu bir yerde duracak çocuk değildi. Sürünüyordu ev toplarken öyle hareketli çocuktu, bilinçli bir şey gibiydi yani çocuk, şuraya koyup da oturan çocuk değildi." dedi.

En son bir gün önce konuştuğunu belirten Demir, "Çocuğu gösterdi büyümüş mü diye dişlerini gösterdi zaten ateşlenmişti bir gün önceden bunlar için ateşlenmiş dedi."

"Çok büyük acı"

Yattığı odadan mezarlığın göründüğünü söyleyen Demir, şunları ekledi:

"Görünüyor akşam yatarken yavrum akşam oldu sabah kalkıyorum perdeyi açıyorum bakıyorum. Yavrum sabah oldu diyorum gelen geçenler oldukça görüyorum görünüyor mezarlığı hep gidiyorum gidiyorum yanına, haftada bir gidiyorum oturuyorum ben konuşuyorum o konuşmuyor. Oturup oturup geliyorum."

Demir bunlara neden olanlara ise şunları söyledi:

"Valla ne diyim Allah onları da beter etsin. Onlardan beter etsin bunu anlamayanlar da onlar gibi olurlarsa anlarlar. Allah kahretsin onları ne diyim daha diyecek bir şeyim yok. Allah milletimin devletimin yardımcısı olsun. Çok büyük acı."

Kamera: Veysel Dişbudak