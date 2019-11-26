Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'nın zulmünden kurtardığı bölgelere huzur ve güven getirdiğini söyledi.

Suriye'nin Tel Abyad ve Rasulayn bölgelerinde insanların yüzünün gülmeye başladığına dikkat çeken Vali Erin, Türkiye'nin hızlı şekilde terörden arındırılan bölgelere insani yardım ve temel kamu hizmetleri sunduğunu anlattı.

Erin, harekat bölgesinde hızla artan nüfusun ihtiyaçlarının da giderilmesi için Türkiye'nin büyük çaba gösterdiğini vurguladı.

[Fotoğraf: AA]

"Türkiye tarafı tamamlandı"

Türkiye'nin bakım ve onarımdan geçirdiği Akçakale-Tel Abyad arasındaki gümrük kapısının yakın zamanda hizmete açılacağını belirten Erin, şöyle konuştu:

"Sınır Kapısıyla ilgili çalışmalarımız hızlı şekilde devam ediyor. Sınırın Türkiye tarafındaki çalışmalar tamamlandı. Suriye tarafında kalan kısmının da bakım ve onarımı gerçekleştiriliyor. Bu kapıda görev yapacak personelin eğitimi şu an gerçekleştiriliyor. Burada görev yapacak personele iş ve işleyişe dair kısa bir eğitim veriyoruz. Türkiye ve Suriye tarafının ekonomisine katkı sunacak ticaret kalemlerinin canlanması için faaliyetlerin sürdüğü kapı olacak. Tel Abyad'da gümrük kapımız tam donanımlı olarak faaliyete geçecek."

[Fotoğraf: AA]

Vali Erin, Ceylanpınar'daki gümrük kapısının da kısa sürede hizmete alınacağını söyledi.

"Akçakale ve Ceylanpınar sınırında olan kapılarımızı en yakın zamanda devletimizin ve hükümetimizin gösterdiği istikamette hizmete açacağız. Sınır kapıları kısa süre içerisinde hem insani yardım geçişlerine hem de ticari geçişlere açılacak. Gümrük kapılarını açma çalışmalarımız çok hızlı şekilde gerçekleştirilecek. Harekat bölgesinde, Cumhurbaşkanımızın riyasetinde hükümetimizin belirlediği bir eylem planı var. Bu çalışmaların bir bölümü 2020'ye girmeden tamamlanmış olacaktır. Bu arada, 2020'ye sarkacak farklı çalışmalarımız da var."

Kaynak: AA