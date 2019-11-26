Türkiye
Balıkesir merkezli FETÖ operasyonu: 11 gözaltı26 Kasım 2019 Salı 13:53 - Son Güncelleme 26 Kasım 2019 Salı 13:56
Balıkesir merkezli 7 ilde FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyonda 11 şüpheli yakalandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütünün Hava Kuvvetleri askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 8'i muvazzaf, 4'ü açığa alınmış 12 astsubay hakkında gözaltı kararı verdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin Balıkesir'in yanı sıra Ankara, Adana, Yozgat, Diyarbakır, Batman ve Malatya'da gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonda zanlılardan 11'i gözaltına alındı.
Polis, aranan diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA