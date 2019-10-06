Kampa katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile bazı milletvekilleri, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşması ile başlayan ve gün boyu devam eden toplantıların ardından, kaldıkları Kızılcahamam Eliz Otel'in yakınındaki halı sahada futbol maçı yaptı.

[Fotoğraf: AA]

Bakanlar ve AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, devre arası maçı değerlendirdi.

Grup Başkanvekili Özkan, maç devam ederken kural değiştirildiğinden şikayet ederken Bakan Çavuşoğlu, "Efendim, buna sahada ve masada güçlü Türkiye denilir." karşılığını verdi. Bakan Varank ise "Skoru resetlediler." dedi.

[Fotoğraf: AA]

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu da "Her iki takım da centilmence, kardeşçe ve dostça mücadele ediyor. Her zaman tavsiye ettiğimiz gibi centilmenliği tavsiye ediyoruz. Sonuna kadar mücadele, sonuna kadar kardeşlik diyoruz." ifadelerini kullandı.

Eski milli futbolcu ve İzmir Milletvekili Alpay Özalan ise vefat eden amcası İbrahim Özalan'ın cenazesi nedeniyle maça katılamadı.

Kaynak: AA