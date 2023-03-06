Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi 17:18Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ailesinden 4 kişiyi toprağa verdi, acısını depremzedelere yardımla dindiriyor
Asrın felaketine Kahramanmaraş'ta yakalanan Harun Salman, ailesinden 4 kişiyi toprağa verdi. Ancak acısını yüreğine gömdü, depremzedelere bir nebze de olsun yardım etmek için kolları sıvadı. Salman, her gün semaverde demlediği çayla beraber simit ikram ediyor.
Kahramanmaraşlı binlerce depremzededen biri Harun Salman.
Asrın felaketinde ailesinden 4 kişi hayatını kaybetti, onları kendi elleriyle verdi toprağa.
Depremzededen örnek davranış
Harun Salman, depremin yarattığı acıyı bir nebze olsun unutmak için hemşehrilerinin yardıma koştu.
"Evde oturup, çadırda oturup beklemektense bir şeyler yapalım dedik. Buraya bir tezgah kurduk onunla devam ediyoruz, simit veriyoruz, çay veriyoruz."
Diğer depremzedelerle Harun Salman arasında zamanla bir dostluk oluştu.
İkramlar devam edecek
Kahramanmaraşlı depremzedeler de bu olağanüstü günlerde yapılan ikramlardan memnun.
Harun Salman, hayırseverlerin de katkı sağladığı ikramlara, hayat normale dönünceye kadar devam etme niyetinde.
Etiketler: Kahramanmaraş Deprem
Son Haberler
- 18:18
- 18:11
- 17:54
- 17:35
- 17:27
Sıradaki Haber
Hatay'da yüzlerce kişiye mezar oldu: Yıkım sebebi eksik malzeme çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz