Kahramanmaraşlı binlerce depremzededen biri Harun Salman.

Asrın felaketinde ailesinden 4 kişi hayatını kaybetti, onları kendi elleriyle verdi toprağa.

Depremzededen örnek davranış

Harun Salman, depremin yarattığı acıyı bir nebze olsun unutmak için hemşehrilerinin yardıma koştu.

"Evde oturup, çadırda oturup beklemektense bir şeyler yapalım dedik. Buraya bir tezgah kurduk onunla devam ediyoruz, simit veriyoruz, çay veriyoruz."

Diğer depremzedelerle Harun Salman arasında zamanla bir dostluk oluştu.

İkramlar devam edecek

Kahramanmaraşlı depremzedeler de bu olağanüstü günlerde yapılan ikramlardan memnun.

Harun Salman, hayırseverlerin de katkı sağladığı ikramlara, hayat normale dönünceye kadar devam etme niyetinde.