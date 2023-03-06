'Cennetten bir kare' denilerek milyonlarca liraya satılan daireler, yüzlerce insana mezar oldu. Hatay'da Antis Yapı'ya ait Rönesans Rezidansta yapılan ilk inceleme tamamlandı.

Bilirkişi raporuna göre rezidansın yıkılmasının en büyük sebebi betonla ilgili yanlış uygulamalar...

Yıkımın ana sebebi hatalı yapılan beton dökümü

Binada kullanılan demir ve beton arasında boşluklar olduğu belirlendi. 250 daireli rezidansta hatalı yapılan beton dökümü yıkımın ana sebebi.

Ayrıca binaların kolon ve kiriş birleşim noktalarının mafsallaştığı yani patlayarak dayanımsız hale geldiği tespit edildi.

Eksik malzeme kullanılmış

Raporda binaların inşasında eksik kullanılan malzemelere de değinildi.

Kolonların özellikle üst kısımlarında çok ve sık kullanılması gereken etriyelerin az ve geniş aralıklı kullanıldığı saptandı. Kolonları birbirine bağlayan sistemin de kısa yapıldığı anlaşıldı.

[Fotoğraf: DHA (arşiv)]

İki bloktan oluşan rezidansta A blok tamamen yıkılırken B blok onun üzerine devrilmişti. İnceleme kapsamında B blokta yıkılmayan zemin kat ve garaj kısımlarından da örnekler alındı.

Hazırlanan rapora göre bu katlarda yeni nesil yüksek dayanımlı beton varken üst katlarda düşük kaliteli beton kullanıldı.

Rezidansta yaşanan yıkımla ilgili soruşturma devam ediyor.