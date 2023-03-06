THY Teknik AŞ'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yaşadığımız bu zor süreçte büyük bir birlik ve beraberlik örneği sergileyerek tek yürek olduk. Ülkemizin geleceğini taşıyan 400. THY uçağı 'Tek Yürek', 4 Mart'ta ilk seferini gerçekleştirdi. Bu anlamlı etkinliğin bir parçası olduğumuz için gururluyuz" ifadelerine yer verildi.

Sosyal medya hesabında ayrıca, "Tek Yürek"in THY Teknik AŞ tarafından yapılan boyama işlemine ait görüntüler paylaşıldı.