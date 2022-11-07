Van'dan Ağrı istikametine giden yolcu otobüsü, Tutak ilçe merkezinde daha önce çarpışan pancar yüklü iki kamyona çarpıp alev aldı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Çarpışmanın etkisiyle alev alan otobüsteki yangını, itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu söndürdü.

Jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kazada 7 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kazayla ilgili yaptığı konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Ağrı'nın Tutak ilçesinde bir otobüsün devrilerek yanması sonucu 7 vatandaşımız rahmetli oldu. Kendilerine Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm Tutak'lı kardeşlerimize ve milletimize baş sağlığı dileklerimi iletiyorum."

[Fotoğraf: AA]

"Kazada 2’si ağır 11 yaralı var"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kazaya ilişkin son verileri paylaştı.

Açıklamasında, Bugün maalesef bir diğer trafik kazası da Ağrı Tutak karayolunda bir otobüsün tankere çarpması sonucu yaşandı. 7 kişinin hayatını kaybettiği kazada 2’si ağır 11 yaralı var. Vefat edenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" dedi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ağrı'nın Tutak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum. Kaza ile ilgili Tutak Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlatmıştır" ifadelerini kullandı.