Haber Giriş: 11 Aralık 2021 Cumartesi 21:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ağrı’da trafik kazası: 2 uzman çavuş ağır yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 uzman çavuş ağır yaralandı.
Uzman Çavuş R.B.G. yönetimindeki otomobil, İshak Paşa Sarayı yolu Sarıgül Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan sürücü ile araçtaki Uzman Çavuş E.Ş, sağlık ekiplerince Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Ağrı Trafik Kazası
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