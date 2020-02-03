Ağrı'da iki gün aralıksız süren kar yağışının ardından, gece termometrelerin yeniden eksi 20 derecenin altına düşerken, günlük yaşam durma noktasına geldi.

[Fotoğraf: İHA]

Araçlarını soğuktan branda ve battaniye örterek korumaya çalışan vatandaşlar, araçlarının soğuktan donmasına engel olamayınca, gece soğuk hava nöbeti tutmaya başladı.

[Fotoğraf: İHA]

Dinlenme tesislerinde bekleyen tır şoförleri, gece boyunca yakıt depolarının altında ateş yakıp, her iki saatte bir araçlarını çalıştırarak, araçlarının donmaması için önlem almaya çalıştı.

[Fotoğraf: İHA]