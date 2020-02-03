Ağrı'da sürücülerden buzlanma nöbeti
Haber Giriş:
Ağrı’da etkili olan iki günlük kar yağışının ardından, soğuk hava etkili oluyor. Araç sahipleri, araçlarının donmaması için gece nöbeti tutmaya başladı.
[Fotoğraf: İHA]
Ağrı'da iki gün aralıksız süren kar yağışının ardından, gece termometrelerin yeniden eksi 20 derecenin altına düşerken, günlük yaşam durma noktasına geldi.
[Fotoğraf: İHA]
Araçlarını soğuktan branda ve battaniye örterek korumaya çalışan vatandaşlar, araçlarının soğuktan donmasına engel olamayınca, gece soğuk hava nöbeti tutmaya başladı.
[Fotoğraf: İHA]
Dinlenme tesislerinde bekleyen tır şoförleri, gece boyunca yakıt depolarının altında ateş yakıp, her iki saatte bir araçlarını çalıştırarak, araçlarının donmaması için önlem almaya çalıştı.
[Fotoğraf: İHA]
Etiketler: soğuk hava Kar yağışı gece nöbeti ağrıSon Güncelleme: 3 Şubat 2020 Pazartesi 03:07
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