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Türkiye
AA 01.10.2023 10:35

Ağrı'da otomobil ile tır çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Ağrı'da otomobil ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Ağrı'da otomobil ile tır çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
[Fotograf: AA]

Osman Y. yönetimindeki otomobil, Ağrı-Van kara yolu Hamur ilçesi kavşağında Mesut G'nin kullandığı tırla çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çarpışmanın etkisiyle otomobilde sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

Otomobil sürücüsü Osman Y'nin kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan T.Y, Y.Ç.Y. ve A.Y. 112 Acil Sağlık ekiplerince Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan T.Y. burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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