Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Akçay mezrasında yaşayan Muhacir Kaya, aniden rahatsızlandı.

Bölgede etkili olan kar ve tipi nedeniyle yol ulaşıma kapanınca aile, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Biri paletli iki ambulansla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yolun ulaşıma açık olduğu Batıbeyli köyüne ulaştı.

Buradan yolun kalanını paletli ambulansla giden ekipler, Kaya'ya ilk müdahaleyi evinde yaptı.

Daha sonra paletli araca alınan Kaya, yolun ulaşıma açık olduğu noktada hazır bekleyen ambulansa nakledildi.

Kaya, ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla hastanede tedaviye alındı.