Türkiye'nin en yüksek dağı Ağrı Dağı'na dün gece kar yağdı. Havanın sıfırın altına düştüğü bölgede Ağrı Dağı'nın 4 bin metre üzeri, tamamen karla kaplandı.

Meteoroloji yetkilileri, Ağrı Dağı'na geçen yıl eylülün sonuna doğru kar yağdığını belirterek, bu yıl kar yağışının erken olduğunu söyledi.

Iğdır'da sıcaklık hissedilir şekilde düştü

Iğdır’da tarım faaliyetlerini devam ettiğini kaydeden çiftçiler ise kar yağışının, bu yıl kış mevsiminin erken başlayacağının habercisi olduğunu ifade etti.

Ağrı Dağı'nın zirvesini beyaza bürüyen kar yağışının ardından Iğdır kent merkezinde de hava sıcaklığında hissedilen bir düşüş yaşandı.

Kaynak: DHA