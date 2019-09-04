Karatay Belediyesinde temizlik görevlisi olarak çalışan 36 yaşındaki Atçeken, belediye hizmet binası çevresinde görevini yaptığı sırada yerde 35 bin liralık çek buldu. Mahalle muhtarı ve belediye yetkililerinden destek alan Atkeçen, 2 gün sonra bulduğu esnaf Ali Albayrak'a çeki teslim etti.

Atçeken, "Belediye hizmet binası yakınında 4-11 vardiyasında çalışırken, yerde bir çek buldum. Önce kendim sahibini aramaya çalıştım. Bulamayınca Sancak Mahallesi Muhtarlığı ve belediyemizden yardım istedim. 2 gün sonra mahalle muhtarlığı bana dönüş yaptı. Ben de çeki sahibine teslim ettim." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı altınla ödüllendirdi

Atçeken’in bu davranışı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca tarafından altın hediye edilerek ödüllendirildi.

Kılca, belediye bünyesindeki her temizlik görevlisinin aynı davranışta bulunacağından şüphe duymadığını belirterek, "Arkadaşımızı tebrik ediyorum. Kendisine yakışanı yapmış ve bir esnafımızı büyük bir külfetten kurtarmıştır. Bu davranışın herkese örnek olmasını isteriz." dedi.

Kaynak: AA