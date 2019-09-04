İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak akaryakıt satışıyla ilgili olarak çalışma başlattı.

Polis ekipleri bazı ilçelerde "10 numara yağ" olarak bilinen kaçak akaryakıt satışı yapan adresleri belirledi.

Polis ekipleri 21-29 Ağustos tarihleri arasında Bağcılar, Esenyurt, Ataşehir ve Büyükçekmece ilçelerinde bulunan plastik tanklarda ve bir kamyonetin içerisine satışa hazır halde toplam 20 ton 700 litre "10 numara yağ" olarak bilinen kaçak akaryakıt ele geçirildi.

6 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı

Polis ekipleri operasyonda ele geçirdiği kamyonete el koydu.

Operasyon kapsamında O.P., M.B.Ç., H.Ö., A.Ç., R.A. ve T.A. yakalanarak gözaltına alındı. 6 şüpheli hakkında 5607 sayılı 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' suçundan adli işlem yapıldı.

Kaynak: DHA